За словами закоханих, вони за ці два місяці навчилися чути один одного.

Олександр і Вікторія, пара з Харкова, яка в День Валентина прикувалася ланцюгом, живе так вже два місяці.

Читайте такожУ Києві закохані безпритульні отримали нові паспорти, щоб одружитися та знайти роботу (фото)Звільнитися від кайданів вони планують лише через місяць. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами закоханих, їм складно перебувати поруч цілодобово. Зараз найбільше бажання, зізнаються вони, просто сходити окремо помити руки.

Але звільняти кайдани Олександр і Вікторія планують через місяць. Знімати ланцюги хочуть теж з урочистостями.

"Ми досягли того, чого хотіли. Ми стали більш лояльними одне до одного. Всі побутові сварки ми обговорюємо. А раніше такого не було", - розповідає Олександр.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко