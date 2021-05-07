Майже половина опитаних українців підтримують таку ідею, проти - 29% респондентів.

Майже половина українців позитивно сприймає рішення про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, у результатах опитування, проведеного з 22 по 29 квітня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, презентованих сьогодні на прес-конференції, зазначається, що 46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

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За даними дослідження, проти цього 29% опитаних, а 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, ще 16% не визначилися.

Більшість підтримує це рішення у західному та центральному регіонах України (80% та 47% відповідно). У південному та східному регіонах підтримують це рішення по 20-25%. Також у центральному, південному та східному регіонах по близько 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

При цьому молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% "за" і 19% "проти" серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за 60 років - 42% "за" і 39% "проти"). Також, зокрема, серед молоді півдня та сходу України по близько 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася.

В опитуванні взяв участь 2 тис. 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк