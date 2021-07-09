Військовий 32-го реактивного артилерійського полку ВМС ЗСУ Кирило Бурда заявив про побиття та вимагання грошей через відмову зливати паливо з військової техніки.
Наразі у військовій прокуратурі відкрили два кримінальні провадження щодо інциденту з солдатом, повідомляє Суспільне.
За словами Бурди, командування та співслужбовці вимагали з нього гроші та цькували після того, як він відмовився виконувати "наказ" і зливати з військових машин бензин для подальшого продажу.
"Я охороняв у лісі техніку. І вони вимагали, аби я пропускав машини військової частини, які будуть заїжджати та зливати бензин. Виїжджати та вивозити його для продажу у магазини, які розташовані поруч. Тобто змушували рядових матросів перевдягатись у цивільні речі й зливати бензин", - пояснив Бурда.
Військовий запевняє, що йому погрожували психлікарнею та фізичним насиллям. Після цього він звернувся до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
"Було таке, що мене по голові вдарили. Сказали, що треба робити щеплення проти коронавірусу. Я написав рапорт про відмову. Через декілька днів підбіг старший матрос і вколов мене шприцом у спину зі словами: "Я тебе провакцинував", - розповів солдат.
За словами матері військового Тетяни Бурди, після відмови виконувати наказ її сина за фабрикованим висновком визнали психічнохворим.
"Доцькувались до того, що командир вирішив домовитися у психлікарні. Там його напоїли, у їжу підлили якусь бридоту. Насильно його затягнули в сільську психлікарню. Я потім дзвонила його керівництву. Сказала, що солдати - не раби, а вони - не рабовласники", - розповіла мати.
Читайте такожКурсанти академії ДПСУ заявили про тиск керівництва через їхню скаргу на умови проживання в казармі
За словами виконувача обов’язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Максима Брильова, після звернення Бурди вони розпочали два кримінальних провадження.
"Перше кримінальне провадження зареєстрували за ознаками ч. 1 статті 406 - Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості повноважень. Друге провадження відкрили за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України, це щодо фактів перевищення військовими своїх службових повноважень", - розповів Брильов.
За словами начальника прес-служби командування морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Завтонова, наразі у військовій частині призначили службову перевірку.
"Якщо певні компетентні органи будуть проводити слідчі дії з цього питання, то з нашого боку буде максимальне сприяння. Якщо певні посадовці все ж виявляться винними, то буде відповідальність, як це передбачено чинним законодавством", - зазначив Завтонов.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Одесі за вимагання хабарів з підлеглих судитимуть військовослужбовця
- У Харкові курсанти вишу Міноборони через інтернет продавали крадене військове майно
- Скандал з підборами в армії: для жінок-військовослужбовиць виготовлять інші туфлі
- У Міноборони розповіли про проведені реформи у військовій сфері України
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram