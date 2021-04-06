Сьогодні в Одесі активісти провели акцію протесту проти встановлення на Куликовому полі пам'ятного знака загиблим у Будинку профспілок 2 травня 2014 року через пожежу, що сталася під час масових заворушень.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на вулиці Канатній, навпроти Куликова поля - біля адміністративної будівлі, в якій проходять сесії Одеської районної ради. Ця райрада підтримала на позачерговому засіданні 2 квітня ініціативу представника «Партії Шарія» Олександра Чорноіваненка про встановлення зазначеного пам'ятного знака.
У вівторок, 6 квітня, представники низки громадських організацій зібралися під будівлею на акцію протесту «Стоп реванш». Вони тримали «розтяжку» з однойменним написом, прапори України та чорно-червоні прапори.
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Промовці висловили обурення вищеназваною ініціативою, назвавши її проросійським реваншем і провокацією. Як заявив один із спікерів, настав час, щоб на всіх рівнях було порушено питання про ухвалення закону про колаборацію.
Як зазначив громадський працівник Сергій Братчук, у військово-політичних питаннях випадковостей не буває. Тому депутати, які підтримали ініціативу «Партії Шарія», повинні здати мандати.
«Вони повинні здійснити політичне самогубство», - сказав активіст.
За словами начальника Південного міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, на предмет подій 2 травня 2014 року є офіційна державна позиція, яка ґрунтується на висновках комісії незалежних експертів «Группа 2 травня». Він також заявив, що до відповіді необхідно притягати не тільки керівництво Одеської райради, а й Одеської районної адміністрації, яке було в курсі того, що відбувається на сесії.
Керівник місцевого підрозділу «Національного корпусу» Сергій Варламов підкреслив, що зараз біля українських кордонів країна-агресор накопичує військову силу.
«Якщо станеться військове вторгнення, то депутати, які голосували за ініціативу проросійської партії, нестимуть за це відповідальність за законами воєнного часу», - акцентував він.
Учасники акції скандували: «Ганьба!», «Слава Україні». Вони також вимагали, щоб до них вийшов голова райради Віталій Барвіненко, але співробітники відомства заявили про його відсутність.
До людей підійшли керуючий справами і юрист райради, які заявили, що юридично рішення про встановлення пам'ятного знака не ухвалено.
На завершення мітингу його учасники запалили фаєри та заявили, що продовжать акцію на проспекті Шевченка - біля будівлі, в якій розташовані Одеська ОДА та Одеська обласна ради.
Що передувало
За підсумками виборів у жовтні 2020 року в Одеській районній раді «Опозиційна платформа - За життя» отримала 18 мандатів, «Довіряй справам» - 13, «Слуга народу» - 12, «Європейська солідарність» - 9, «Партія Шарія» і «За майбутнє» - по 6 мандатів.
До Одеського району входить низка населених пунктів Одеської області та безпосередньо Одеса.
3 квітня голова фракції «Європейська солідарність» в Одеській райраді Валентина Шульц заявила, що районна рада 2 квітня на позачерговій сесії більшістю голосів підтримала ініціативу «Партії Шарія» про встановлення на Куликовому полі пам'ятного знака загиблим у Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Шульц заявила, що фракція «ЄС» у залі під час голосування була відсутня.
Що відомо про подію
- 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 людей, постраждали понад 200.
- Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів.
- Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди. Загалом через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.
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