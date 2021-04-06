Активісти назвали дії Одеської райради, яка підтримала ініціативу представника «Партії Шарія» про встановлення зазначеного пам'ятного знака, провокацією.

Сьогодні в Одесі активісти провели акцію протесту проти встановлення на Куликовому полі пам'ятного знака загиблим у Будинку профспілок 2 травня 2014 року через пожежу, що сталася під час масових заворушень.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на вулиці Канатній, навпроти Куликова поля - біля адміністративної будівлі, в якій проходять сесії Одеської районної ради. Ця райрада підтримала на позачерговому засіданні 2 квітня ініціативу представника «Партії Шарія» Олександра Чорноіваненка про встановлення зазначеного пам'ятного знака.

У вівторок, 6 квітня, представники низки громадських організацій зібралися під будівлею на акцію протесту «Стоп реванш». Вони тримали «розтяжку» з однойменним написом, прапори України та чорно-червоні прапори.

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Промовці висловили обурення вищеназваною ініціативою, назвавши її проросійським реваншем і провокацією. Як заявив один із спікерів, настав час, щоб на всіх рівнях було порушено питання про ухвалення закону про колаборацію.

Як зазначив громадський працівник Сергій Братчук, у військово-політичних питаннях випадковостей не буває. Тому депутати, які підтримали ініціативу «Партії Шарія», повинні здати мандати.

«Вони повинні здійснити політичне самогубство», - сказав активіст.

За словами начальника Південного міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, на предмет подій 2 травня 2014 року є офіційна державна позиція, яка ґрунтується на висновках комісії незалежних експертів «Группа 2 травня». Він також заявив, що до відповіді необхідно притягати не тільки керівництво Одеської райради, а й Одеської районної адміністрації, яке було в курсі того, що відбувається на сесії.

Керівник місцевого підрозділу «Національного корпусу» Сергій Варламов підкреслив, що зараз біля українських кордонів країна-агресор накопичує військову силу.

«Якщо станеться військове вторгнення, то депутати, які голосували за ініціативу проросійської партії, нестимуть за це відповідальність за законами воєнного часу», - акцентував він.

Учасники акції скандували: «Ганьба!», «Слава Україні». Вони також вимагали, щоб до них вийшов голова райради Віталій Барвіненко, але співробітники відомства заявили про його відсутність.

До людей підійшли керуючий справами і юрист райради, які заявили, що юридично рішення про встановлення пам'ятного знака не ухвалено.

На завершення мітингу його учасники запалили фаєри та заявили, що продовжать акцію на проспекті Шевченка - біля будівлі, в якій розташовані Одеська ОДА та Одеська обласна ради.

Що передувало

За підсумками виборів у жовтні 2020 року в Одеській районній раді «Опозиційна платформа - За життя» отримала 18 мандатів, «Довіряй справам» - 13, «Слуга народу» - 12, «Європейська солідарність» - 9, «Партія Шарія» і «За майбутнє» - по 6 мандатів.

До Одеського району входить низка населених пунктів Одеської області та безпосередньо Одеса.

3 квітня голова фракції «Європейська солідарність» в Одеській райраді Валентина Шульц заявила, що районна рада 2 квітня на позачерговій сесії більшістю голосів підтримала ініціативу «Партії Шарія» про встановлення на Куликовому полі пам'ятного знака загиблим у Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Шульц заявила, що фракція «ЄС» у залі під час голосування була відсутня.

Що відомо про подію

2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 людей, постраждали понад 200.

Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів.

Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди. Загалом через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини.

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Автор: Лариса Козова