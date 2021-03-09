Учасники акції заявляють, що не підуть від суду, допоки не буде призначено нового присяжного, оскільки щойно в суді повідомили про перенесення засідання через хворобу одного з присяжних.

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні вчергове розглядається клопотання про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який є одним із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, під будівлею суду близько 200 людей, які прийшли його підтримати.

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Будівля суду перебуває під посиленою охороною поліцейських та нацгвардійців.

Учасники акції прийшли підтримати не лише Антоненка, а також і активіста Сергія Стерненка.

Люди скандують: "Свободу Антоненку!", "Ні політичним репресіям!", "Судді, пам’ятайте: влада не вічна", а також "Аваков — чорт".

Навпроти центрального входу до суду учасники акції розтягнули два банери, прикріпивши їх до дерев. На одному на червоно-чорному тлі фото Антоненка та Стернека та слова Тараса Шевченка "Кайдани порвіте".

На іншому на фоні кольорів політичної партії "Слуга народу" - напис "Ні політичним репресіям".

Щойно стало відомо, що засідання перенесено через одного з присяжних, учасники акції сказали, що вони не підуть з-під будівлі суду, допоки не буде призначено нового присяжного та не розпочнеться судове засідання.

Згодом учасники акції перемістилися від центрального входу до суду до воріт, які виходять на вулицю Дегтярівську.

На виїзд з двору суду під’їхав мікроавтобус, який учасники акції не випускають за ворота. Водій та пасажир мікроавтобуса - люди у камуфляжній формі - сказали, що нібито в мікроавтобусі немає Антоненка, проте учасники акції їм не повірили, і наразі люди продовжують блокувати виїзд з двору Шевченківського райсуду. Вони скандують: "Засідання", а також "Стоїмо!".

Тим часом до заблокованих воріт прислали спецпризначенців, ймовірно, для спроби силовим методом розблокувати виїзд з двору суду, оскільки інших виїздів із території суду немає.

Близько 50 спецпризначенців в шоломах та інших захисних обладунках силоміць звільнили проїзд для мікроавтобуса, в якому, ймовірно, до СІЗО вивезли Антоненка.

Наразі учасники акції перебувають у дворі суду. Вони вимагають безперервності судового розгляду і не задоволені тим, що засідання перенесено.

Як повідомляється на Facebook-сторінці ініціативи "Free Riff", суддя, що головує, Оксана Голуб скасувала судове засідання. Наразі про час та дату наступного засідання у суді не повідомляють. Зазвичай засідання у цій справі відбуваються щовівторка.

Вбивство Шеремета: деталі справи

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко - єдиний з фігурантів справи, який залишається під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Справу проти них розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи й аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автори: Дмитро Хилюк, Антоніна Доломанжи