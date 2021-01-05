Також обвинувачення стверджує, що рани Стерненка на лівій руці могли бути заподіяні ним самим.

Приморський районний суд Одеси продовжив розгляд справи активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання суддя поінформував, що до засідання залучено перекладача з української на російську мову, якого на минулому засіданні вимагала потерпіла сторона, зокрема вдова Кузнєцова.

Читайте такожВерховний суд відмовився змінювати підсудність справи активіста СтерненкаПісля цього прокурор почав зачитувати висновки судово-медичної експертизи тіла Кузнєцова з докладним описом поранень. Прокурор заявив, що Стерненко завдав Кузнєцову смертельного удару після того, як той почав тікати.

За його словами, дані експертизи нібито свідчать про те, що Стерненко спочатку легко поранив свого нападника, завдавши лише поверхневі рани ножем, а потім, наздогнавши Кузнєцова, заподіяв смертельну рану в ділянку серця, після чого він помер.

Окрім того, прокурор зазначив, що рани Стерненка на лівій руці мають такий характер, що могли бути заподіяні ним самим після того, як він завдав смертельного удару Кузнєцову.

Справа Стерненка: що відомо

У 2018 році на Сергія Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт. 24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засідання у справі Стерненка.

18 грудня Стерненка відправили під нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00.

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Автор: Дмитро Хилюк