Напередодні було затримано 24 активістів. Згодом їх відпустили.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали протестувальників не порушувати закон під час мітингів.

Про це заявив заступник міністра Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24". Таким чином він прокоментував вчорашні акції протесту під будівлею Офісу президента, де внаслідок сутичок постраждали 27 правоохоронців.

"Вчора стосовно правоохоронців була застосована брутальна сила: поліцейським і національним гвардійцям бризкали прямо в обличчя та очі сльозогінним газом, були зірвані шоломи, спалено державне майно окремими особами, які видають себе за патріотів. Ми не допустимо такого ставлення до поліцейських. Ми вимагаємо від протестувальників мітингувати з дотриманням Конституції, що означає мирно, без насильства, без нападу на поліцейських", - заявив він.

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Геращенко анонсував оприлюднення кадрів та відео нападів на співробітників поліції. "Це не можна виправдати, це нечесно і несправедливо. Пану Парасюку (екс-нардеп, який брав участь в акції, - УНІАН), я думаю, треба теж потурбуватися про те, що він повинен відповідати за свої правопорушення", - сказав заступник міністра.

Із затриманими напередодні, каже Геращенко, провели профілактичні розмови й вирішили не притягати до кримінальної відповідальності. Причина - травми в поліцейських були легкими.

"Але на майбутнє ми попереджаємо, що не дозволимо так ставитися до поліцейських і нацгвардійців. Це теж громадяни України, у них є мами, тата, діти, і вони цього не заслуговують. Моя оцінка події - що стояло завдання змусити поліцейських давати здачі цим людям. Ми спеціально не видавали поліції ані кийків, ані сльозогінного газу, щоб не допустити насильства з боку поліції", - сказав він.

Протести на Банковій через вирок Стерненку

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 2 ст. 187 ("розбій") та ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") УКУ, а покарання призначили за ст. 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за ст. 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

У Києві люди вийшли на акції протесту проти арешту Cтерненка. Учасники спалили два поліцейських шоломи, які забрали у правоохоронців під час сутичок. Загалом було затримано 24 протестувальників, того ж вечора їх відпустили.

Наступна акція протесту прихильників Стерненка пройде в суботу, 27 лютого.

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Автор: Юрій Годован