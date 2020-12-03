Захисту підлягають військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України та їхні близькі родичі.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання ними завдань за призначенням (№4186).

Читайте такожСША передали ЗСУ наметове містечко вартістю $1,5 мільйонів (фото)Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшими техніко-юридичними правками, проголосували 303 народних депутата із 338, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що, відповідно до закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", захисту підлягають також і військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ, які беруть безпосередню участь відповідно у виконанні бойових (спеціальних) завдань, покладених на ССО ЗСУ.

Керівник органу військового управління ССО ЗСУ ухвалює рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки - щодо захисту військовослужбовців ССО ЗСУ та їхніх близьких родичів.

Здійснення цих спецзаходів безпеки покладається на підрозділи ССО ЗСУ. Контроль за забезпеченням захисту забезпечує керівник органу військового управління ССО ЗСУ. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як зазначається в пояснювальній записці, існуюча наразі нормативно-правова база, керівні документи Міністерства оборони України та Збройних сил України не дають змоги повною мірою здійснювати заходи щодо захисту життя, здоров’я, житла і майна військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ та їхніх близьких родичів.

Правовідносини, покликані регулювати діяльність ССО ЗСУ, лише частково регулюються чинними нормативно-правовими актами, зауважується у записці.

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Автор: Тетяна Поляковська