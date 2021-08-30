На оформлення понад 130 осіб представникам міграційної служби знадобилася доба.

Біженців, які прибули з Афганістану до Одеси, прихистили в своїх будинках представники місцевої афганської громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк.

За її словами, людей, евакуйованих з аеропорту Кабул і доставлених в Одесу з аеропорту "Бориспіль", розмістили в своїх оселях представники афганської діаспори Одеси. В цей час іншого житла у біженців немає.

На оформлення 133 осіб, з яких більша частина – діти, знадобилося близько доби. Багато з них прибули без документів.

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Біженці з Афганістану в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одесу з аеропорту "Бориспіль" доставили 133 біженця з Афганістану.

Серед евакуйованих людей - 48 дорослих, 85 дітей, з яких наймолодшому – 7 днів. Ця дитина народилася в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Старшій евакуйованій - 85 років.

Автор: Лариса Козова