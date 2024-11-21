Зʼявилась інформація, що вже навіть з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей мобілізовують молодь.

Всі окуповані українські території росіяни розглядають як мобілізаційний ресурс. Тільки мобілізація там проходить набагато жорсткіше.

Про це у Telegram-каналі сказав заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. "Зʼявилась інформація, що вже навіть з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей мобілізовують молодь. Давно відомо, що з окупованого Криму, з Донбасу також відправляють воювати за рашку. В Донецькій та Луганській областях уже й чоловіки встигли закінчитись за цей час", - написав він.

"Така реальність - або ми воюємо на своїй території в лавах своєї армії, або ж ідемо в армію ворога. З "заградотрядами", підвалами й катуваннями, виконуючи роль тупого мʼяса", - додав військовий.

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Жорін зазначив, що на окупованих територіях "не вийде перекривати дороги ТЦК, записувати блоги-інструкції, як втекти від мобілізації чи ви***буватись ухилянтськими відосами".

Ситуація на окупованих територіях

Якщо РФ збереже контроль над окупованими територіями України, вони повністю знелюднятьсячерез кілька десятиліть, розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

Він зазначив, що окуповані території України вже переживають найгострішу демографічну кризу: населення зменшилося в кілька разів, народжуваність обвалилася, а смертність зростає.

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