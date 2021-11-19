Пропаганда війни і призов до армії-окупанта, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є військовим злочином.

Український табір "Артек", розміщений в окупованому Криму, використовується РФ в пропагандистських цілях. Днями на території закладу проходила "громадянсько-патріотична акція "Служити Росії тобі й мені".

Фото з заходу на своєму каналі у Telegram ввечері, 18 листопада, опублікував блогер, український військовий Анатолій Штефан ("Штірліц").

Окупанти розмістили військову зброю та дали дітям форму з шевронами російського триколора.

Крім навчань з власної безпеки, неповнолітнім демонстрували російську бойову техніку.

Дітей розважав військовий оркестр Чорноморського військово-морського училища, пройшли показові виступи російських розвідників.

Захід, приурочений Всеросійському дню призовника, зібрав й представників окупаційної влади, підпорядкованої Кремлю.

Блогер зазначив, що мілітаризація Росією дозвілля дітей відбувається з ідеологічних міркувань: "Колишня дитяча здравниця "Артек". Наразі табір з підготовки ворогів. Жорстко, але правда. Пізніше, більшість з них задурманені "русским миром" будуть брати участь у військових конфліктах по всьому світу".

Що важливо знати

З початку окупації Росією Криму Москва перетворила "Артек" у базу тренувань неповнолітніх членів "Юнармії" – мілітаризованих дитячих формувань, фінансованих урядом Росії.

Окупанти з 2014 року провели в Криму 13 незаконних призовних кампаній.

Згідно з наказом заступника міністра оборони РФ, 100% дітей офіцерів повинні вступити в ряди "Юнармії".

Під час заходів з так званого "військово-патріотичного виховання" дітей і молодь у Криму вчать користуватися вогнепальною зброєю і носити військову форму, підлітків знайомлять з різними видами озброєння, викладають уроки рукопашного бою та основи військової науки.

Правозахисники підкреслюють, що пропаганда війни і призов до армії-окупанта, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є військовим злочином.

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Автор: Яна Ставська