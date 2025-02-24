Премʼєр-міністр зауважив, що коли йдеться про відбудову України, європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України буде коштувати 500 млрд євро. Про це він повідомив під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.

"Україна може слугувати конкурентним хабом, тому що у нас є стратегічна логістика, людський капітал і досвід. Коли ми говоримо про відбудову країни, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення буде коштувати 500 млрд євро", – сказав Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Україна може привнести свій досвід та найновіші технології, починаючи від дронів чи кібербезпеки та закінчуючи трудовим внеском і людським капіталом.

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"Зараз треба інвестувати в нашу колективну безпеку, але безпека не означає лише військову компоненту. Це означає ще енергетику, критичні матеріали, потужні технології. І це те, що ми можемо так само запропонувати Європі. Не лише те, що ми пропонуємо на полі бою, наш новітній досвід, але і корисні копалини, які включають літій, титан, газ, ніаршоринг та технологічну синергію як таку", – пояснив він.

За його словами, українські відновлювальні джерела енергії допоможуть досягти кліматичних цілей Європи. Українські можливості по зберіганню газу означають, що є потужні варіанти зберігання резервів в часи криз.

"Україна також є одним із лідерів IT та цифрової технології. Це стосується як державного, так і приватного сектору. Ми можемо таким чином покращити доступ європейським громадянам до державних послуг в ЄС", – додав Шмигаль.

Підтримка України: ви могли це пропустити

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Міжнародному саміті підтримки України в Києві заявила, що Європейський Союз у березні надасть Україні допомогу у розмірі 3,5 мільярда євро. Загалом ЄС вже підтримав Україну на суму 134 мільярди євро.

Також вона заявила під час пленарного засідання "Підтримуй Україну", що Єврокомісія підготувала амбітний пакет підтримки для безпеки української енергетичної системи та її повної інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

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