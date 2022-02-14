В Києві у понеділок вирішили побратися понад 20 пар.

В День святого Валентина 2022 року, 14 лютого, на території України вирішили одружитися близько 120-130 пар.

У цьому році не так багато охочих побратися у святковий день, оскільки він припав на понеділок, розповіла в сюжеті ТСН керівник відділ державної реєстрації актів цивільного стану Києва Рада Дашутіна.

Журналісти також дізналися, що у Києві заяви на одруження у святковий день подали 26 пар.

"…Якщо взяти таке саме 14 лютого, але 20-року, це була п’ятниця, в Україні розписалися дві тисячі пар, а в цьому році заплановано десь близько 120-130 пар…", – поділилася чиновниця.

Нагадаємо, у середині січня 2022 року у Міністерстві юстиції України повідомили, що у 2021-му громадяни нашої країни одружувалися понад 214 тисяч разів, а це на 27% більше, аніж у 2020-му (тоді було зареєстровано 167 974 шлюбів).

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