У Мін'юсті порахували, що найбільшу кількість реєстрацій здійснили у Дніпропетровській області та у Києві.

Минулого року українці більше одружувалися та змінювали імена, якщо порівняти з 2020 роком. Натомість кількість розлучень майже не змінилася.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Так, загалом протягом 2021 року у ДРАЦС зареєстрували 1,2 мільйона актових записів цивільного стану — це на 11% більше, ніж у попередньому році. З них, зокрема 273 772 записів про народження.

Протягом року українці взяли шлюб понад 214 тисяч разів, що на 27% більше, ніж у 2020-му (тоді було 167 974 записів).

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Також за рік значно зросла кількість змін імені — 15 861 випадок, що майже на 28% більше у порівнянні із 2020 роком (12 428 разів).

Натомість статистика розірвання шлюбу залишилася майже такою самою — 29 587 разів, що лише на 2% більше, ніж у 2020 році (тоді було 28 930 записів).

У Мін'юсті порахували, що найбільшу кількість реєстрацій здійснили у Дніпропетровській області — 107 567 (9% від усіх записів) та місті Київ — 105 569 (8%). Там зареєстрували найбільше народжень, одружень та змін імен.

Третє місце за кількістю зареєстрованих народжень посіла Львівська область — 19 548 записів, а за кількістю зареєстрованих шлюбів — Одеська область, там 15 910 одружень. Натомість за кількістю зареєстрованих змін імені третє місце посіла Чернівецька область — 1 069 записів.

Нагадаємо, у Мін’юсті раніше пояснювали, кому заборонено одружуватися і як одружитися, якщо вам немає 18 років.

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