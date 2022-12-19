У Києві завтра, 20 грудня, відкриють для пасажирів станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії", - зазначив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на 19 станціях метро облаштовані точки, де містяни можуть підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Зокрема, на платформах станцій "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська", "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра", "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Видубичі".

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Мережу точок для підзарядки телефонів на станціях метро планують розширювати. Після 24 лютого станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" були зачиненими для пасажирів.

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