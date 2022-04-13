Депутати внесли законопроект про покарання чоловіків призовного віку за відсутність під час війни на території України.

Законопроект №7265 про кримінальну відповідальність за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану чоловіків призовного віку, зареєстрований у Верховній Раді, насамперед розрахований на повернення в Україну військовозобов’язаних резервістів, керівників та заступників керівників органів державної влади, прокурорів, суддів та на суддів Конституційного суду.

Про це повідомив один з ініціаторів законопроекту, народний депутат України Федір Веніславський в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, законопроект викликав дуже багато дискусій та запитань, навіть серед народних депутатів.

"Відповідь дуже проста - є дуже важливі конституційні права на працю та на свободу пересування, але є конституційні обов’язки – захищати Батьківщину. Відповідна стаття 65 Конституції закріплює цей обов’язок за кожним громадянином України", - зазначив депутат.

"У нас є чіткі сигнали, що деякі наші громадяни, які виїхали за кордон після початку війни, ведуть там достатньо веселий спосіб життя з ресторанами та гулянками. Це окремі випадки, але вони дискредитують країну в очах міжнародної спільноти, яка допомагає з точки зору гуманітарним питань українським біженцям та переселенцям. Крім того, це дисонує із загальним політико-правовим та суспільним настроєм всієї країни", - додав Веніславський.

Він пояснив, що цей законопроект насамперед розрахований на повернення в Україну військовозобов’язаних резервістів. Тобто тих, хто має виконувати свій військовий обов’язок, проходив військову службу в резерві, наприклад, офіцером, і підлягає призову за мобілізацією. А також, розрахований на керівників та заступників керівників органів державної влади, на прокурорів, на суддів, на суддів Конституційного суду.

"Повертатися мають прокурори, судді та судді Конституційного суду, адже судова система працює за Конституцією і в умовах воєнного стану. А якщо вони не бажають повертатись, то це повинно мати відповідні негативні наслідки", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, зареєстрований у Раді законопроект (№7265) передбачає повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. За ігнорування цієї норми пропонується ввести кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Серед ініціаторів законопроекту представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

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