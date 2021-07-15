Провідники продовжують колоти дрова для вагонів.

Провідники в українських поїздах змушені завжди носити в сумці сокиру й працюють у важких умовах.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла провідниця потяга "Укрзалізниці".

За її словами, на українській залізниці досі використовують дрова - і не тільки для опалювання вагонів.

"В опалювальний сезон обов'язково у кожного провідника в сумці є сокира. Для того, щоб розтопити грубку, поколоти дрова. У неопалювальний сезон точно так же ходимо з дровами - для того, щоб розтопити титан. Навіть якщо титан електро, він буде працювати тоді, коли состав буде їхати.",- каже жінка.

За її словами, для провідників немає нормальних побутових умов - навіть немає де привести себе до ладу між рейсами, особливо в літній період.

"Ставлення до залізничників робітничих професій дуже наплювацьке. Зарплата, звичайно, не відповідає тим умовам праці, які у нас є. На даний момент оклад у провідників - 6030 гривень", - розповіла вона.

Зазначимо, проблеми регулярно виникають також через незадовільний технічний стан поїздів. Так, нещодавно в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь з'явився "інноваційний кондиціонер" - випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

До цього пасажири розкритикували умови в одному зі спальних вагонів підвищеної комфортності (СВ) поїзда курсуючого за маршрутом "Одеса-Київ" з туалетами в жалюгідному стані.

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Автор: Юрій Годован