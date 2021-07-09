У поїзді "Укрзалізниці" випало вікно / фото УНІАН

У поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь з'явився "інноваційний кондиціонер" - випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

Відео опублікувала депутат Запорізької міськради Віталіна Яковлєва на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе.

"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон КУПЕ. Випало вікно, Карл!!!",- написала пасажирка.

До ранку вікно таки вставили, а УЗ прокоментувала ситуацію:

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Автор: Вікторія Гордієнко