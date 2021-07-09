У поїзді "Укрзалізниці" випало вікно / фото УНІАН
У поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь з'явився "інноваційний кондиціонер" - випало вікно. Пасажири вагона зняли, як віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.
Відео опублікувала депутат Запорізької міськради Віталіна Яковлєва на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався в поїзді №142 у вагоні з купе.
"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон КУПЕ. Випало вікно, Карл!!!",- написала пасажирка.
У вагоні поїзда Одеса-Маріуполь випало вікно
До ранку вікно таки вставили, а УЗ прокоментувала ситуацію:
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