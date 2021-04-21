Столиця знаходиться в "червоній" зоні з 23 березня.

Київ до кінця квітня може покинути "червону" зону карантину і перейти відразу в "жовту", минувши "помаранчеву".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна", пише "Сьогодні".

"Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.

Він зазначив, що"коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень". Тому він закликав на свята не збиратися великими компаніями і провести цей день вдома.

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Напередодні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив сайту "Сьогодні", що терміни виходу столиці з "червоної" зони стануть відомі після детального аналізу ситуації із захворюваністю. Про обмеження на Великдень говоритимуть наприкінці поточного тижня.

"Ситуація в Києві трохи покращилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть ухвалюватися відповідні рішення. У тому числі і про те, в якій за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", – сказав він.

Карантин у Києві: що відомо:

Влада столиці посилила карантинні обмеження з 20 березня, з 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації ввели локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закрито дитсадки та школи.

14 квітня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що дію жорстких карантинних обмежень у місті продовжено до 30 квітня.

При цьому в МОЗ відкинули можливість введення загальнодержавного локдауна на травневі свята.

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Автор: Юрій Годован