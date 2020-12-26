Стрілянина сталася сьогодні вночі поблизу штаб-квартири Соціал-демократичної партії, чотирьох постраждалих доставлено до лікарні.

Міністерство закордонних справ з'ясовує, чи є громадяни України серед осіб, що постраждали внаслідок стрілянини в Берліні.

Читайте такожУ Берліні сталася стрілянина: є постраждаліПро це повідомляє посольство України у Німеччині на сайті МЗС. "У ніч з 25 на 26 грудня в берлінському районі Кройцберг сталася стрілянина. За попередньою інформацією поліції, чотирьох постраждалих доставлено до лікарні. Місце події, за даними свідків, розташоване на Штреземаннштрассе, недалеко від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Наразі з’ясовуються причини та мотиви злочину, пошуки зловмисника або зловмисників тривають.

У посольстві зазначили, що поки офіційної заяви від представників поліції не було.

"Прохання, по можливості, оминати район вулиці Штреземаннштрассе та приглелі до неї вулиці. По мірі надходження нової інформації, повідомлення на нашій сторінці будуть оновлюватися", - додали дипломати.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко