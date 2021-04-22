Апеляційний суд Амстердама продовжує слухання у справі про експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
"Зараз у місті Амстердам тривають слухання у справі за позовом держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона щодо перевезеної виставки “Крим - золотий острів у Чорному морі”. Йдеться не тільки про виставку та її цінні експонати. Те, що насправді відбувається, - це спроба позбавити Україну її культурних цінностей", - повідомив Єнін.
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Він зазначив, що у своєму виступі на засіданні суду акцентував увагу на чотирьох фактах.
"У своєму виступі у залі засідань наголосив: Росія вилучила все майно України в Криму, починаючи від державних банків та підприємств і закінчуючи культурною спадщиною (Росія країна-агресор, країна-окупант). І Україна, і Нідерланди є сторонами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка встановлює основні правила розгляду справ (І Україна, і Нідерланди зобов'язані вжити заходів для запобігання будь-якій незаконній передачі права власності на культурні цінності). Уряд України переконаний в неприпустимості порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, передавши спадщину в руки агресора, оскільки так звані кримські музеї насправді є фантомними установами, які представляють Росію. Експонати виставки належать державі Україна – і мають повернутись до держави Україна", - наголосив Єнін.
Повернення Україні Скіфського золота: що передувало
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
- Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.
- Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.
- МЗС Королівства Нідерланди підтвердив визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.
- Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.
- 28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.
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