Українська сторона наполягає, що експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" мають повернутися до України.

Апеляційний суд Амстердама продовжує слухання у справі про експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Зараз у місті Амстердам тривають слухання у справі за позовом держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона щодо перевезеної виставки “Крим - золотий острів у Чорному морі”. Йдеться не тільки про виставку та її цінні експонати. Те, що насправді відбувається, - це спроба позбавити Україну її культурних цінностей", - повідомив Єнін.

Читайте такожСуд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про "скіфське золото"

Він зазначив, що у своєму виступі на засіданні суду акцентував увагу на чотирьох фактах.

"У своєму виступі у залі засідань наголосив: Росія вилучила все майно України в Криму, починаючи від державних банків та підприємств і закінчуючи культурною спадщиною (Росія країна-агресор, країна-окупант). І Україна, і Нідерланди є сторонами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка встановлює основні правила розгляду справ (І Україна, і Нідерланди зобов'язані вжити заходів для запобігання будь-якій незаконній передачі права власності на культурні цінності). Уряд України переконаний в неприпустимості порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, передавши спадщину в руки агресора, оскільки так звані кримські музеї насправді є фантомними установами, які представляють Росію. Експонати виставки належать державі Україна – і мають повернутись до держави Україна", - наголосив Єнін.

Повернення Україні Скіфського золота: що передувало

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердив визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у спорі України і Росії про "скіфське золото", щодо неупередженості якого були сумніви.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко