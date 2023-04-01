Крім того, в одіозного екс-намісника Києво-Печерської лаври є останній айфон.

Скандальний митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь (Паша Мердседес) "засвітив" під час обшуків СБУ культовий шарф французького бренду Louis Vuitton.

Трендовий шарф скандального екс-намісника Києво-Печерської лаври видно на світлинах СБУ з обшуку. На сайті бренду вартістю такого аксесуару - 395 євро (майже 16 тисяч гривень). Однак у мережі його можна знайти і за 700 доларів.

Шарф - не єдина цінна річ, яку помітили у Павла сьогодні. У Telegram-каналах з'явилися фото, на яких митрополит розмовляє по останньому 14 IPhone.

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Паша Мерседес: СБУ вручила підозру скандальному митрополиту

1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, а також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників.

Служба безпеки України згодом оприлюднила фрагменти його розмов, на яких базується слідство.

Митрополита викликали на допит, саме зараз він і триває. У його будинку обшуки. Сам Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт.

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