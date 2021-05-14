Також Стерненку відмовили в переїзді з Одеси до Києва для перебування в столиці під домашнім арештом.

Одеський апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, яким призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегія суддів оголосила після повернення з нарадчої кімнати.

Крім того, суд відмовив у клопотанні про зміну Стерненку адреси для перебування під домашнім арештом - з Одеси на Київ.

Справа проти Стерненко про викрадення людини

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і другому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності. Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжні заходи Стерненку і Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

23 квітня під час засідання з розгляду апеляції Одеський апеляційний суд за клопотанням прокуратури долучив до справи нові докази. Стерненко і адвокати вважають, що це незаконно.

Сьогодні, 14 травня, суд продовжив розгляд скарги на вирок і перейшов до дослідження доказів. Адвокати Стерненка і Демчука просили суд змінити запобіжний захід, депутат ВР Роман Лозінський висловив готовність взяти їх на поруки. Також Стерненко просив змінити йому адресу для перебування під домашнім арештом - з Одеси на Київ.

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Автор: Лариса Козова