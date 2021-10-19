Старший лейтенант отримав умовний термін покарання, його також позбавлено військового звання.

Суд виніс вирок одному з офіцерів Служби безпеки України, які влітку напали на прикордонний наряд у Сумській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Слідство встановило, що 18 липня на прикордонний наряд, який охороняв державний кордон поблизу одного з сіл у Сумській області, здійснили напад двоє офіцерів Служби безпеки України – старший лейтенант та підполковник. В результаті двоє прикордонників отримали легкі тілесні ушкодження. Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці злочину.

Як зазначається, затриманий лейтенант СБУ визнав свою вину та розкаявся. З ним уклали угоду про визнання винуватості. 11 жовтня Краснопільський районний суд Сумської області ухвалив вирок - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у виді позбавлення військового звання "лейтенант" та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки.

Стосовно підполковника досудове розслідування завершено. На даний час він ознайомлюється з матеріалами справи.

Напад на прикордонників: що відомо

У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

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За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.

Згодом стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки України. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що двоє нападників були затримані, а третій проходить у справі як свідок.

Автор: Дмитро Хилюк