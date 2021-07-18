На час досудового розслідування нападників відсторонили від роботи в Службі безпеки.

До нападу на українських прикордонників у Сумській області причетні співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомили в СБУ у коментарі 24 каналу та РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що на час досудового розслідування нападників відсторонили від роботи.

В СБУ також пообіцяли співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі до відповідальності.

"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи. СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад та прізвищ", - йдеться в заяві спецслужби.

Напад на прикордонників: що відомо

У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.

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Автор: Олександр Топчій