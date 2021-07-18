До нападу на українських прикордонників у Сумській області причетні співробітники Служби безпеки України.
Про це повідомили в СБУ у коментарі 24 каналу та РБК-Україна.
У відомстві зазначили, що на час досудового розслідування нападників відсторонили від роботи.
В СБУ також пообіцяли співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі до відповідальності.
"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи. СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад та прізвищ", - йдеться в заяві спецслужби.
Напад на прикордонників: що відомо
- У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.
- Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").
- За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram