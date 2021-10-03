Автівку правопорушників вдалося затримати, а самі зловмисники змогли втекти.

У Чернівецькій області прикордонники відділу "Красноїльськ" затримували з пострілами контрабандистів, які спричинили ДТП, тікаючи від них.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Учора військовослужбовці Чернівецького загону "Красноїльськ" неподалік кордону з Румунією виявили позашляховик Mitsubishi Pajero та осіб, які вивантажували пакунки з нього. Помітивши правоохоронців, невідомі покидали частину пакунків з сигаретами та на автомобілі вдались до втечі", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДПСУ, правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону Ford. При цьому травмувався прикордонник, водій службового авто.

До переслідування та затримання порушників долучилися військовослужбовці Нацгвардії та прикордонники оперативно-розшукового підрозділу.

Зазначається, що для зупинки транспортного засобу правоохоронці використали зброю. Автівку правопорушників вдалося затримати, проте самим зловмисникам змогли втекли.

Позашляховик Mitsubishi іноземної реєстрації та 22 пакунки сигарет доставили до прикордонного підрозділу.

За даним фактом проінформовано компетентні правоохоронні органи.

Тривають заходи з пошуку осіб, причетних до вказаної події.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські прикордонники затримали трьох громадян Туреччини, які намагались нелегально перетнути кордон з Євросоюзом. Іноземці прибули в Україну легально. Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити на територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску.

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Автор: Тамара Отовська