За словами представника ДПСУ, нападники викинули захоплену зброю недалеко від місця інциденту.

Невідомі, які сьогодні вночі напали на прикордонників у Сумській області, не мали при собі зброї.

Про це розповів представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає РБК-Україна.

"Нападники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброю було знайдено і повернуто... Попередньо, нападники не були озброєні, проте їх дії були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити безпеку свого життя", - сказав Демченко.

За словами представника ДПСУ, нападники викинули захоплену зброю недалеко від місця інциденту, де її і знайшли правоохоронці.

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Напад на прикордонників - що відомо

Постраждалі українські прикордонники перебувають у задовільному стані.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 і 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів...", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Окремі санкції даних статей передбачають як покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

Охорона державного кордону здійснюється посилено.

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Автор: Денис Прядко