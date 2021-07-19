Затриманим працівникам Служби безпеки загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Двох працівників СБУ, які напали на українських прикордонників, побили їх та відібрали табельну зброю, затримали.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, у ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району.

"До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку", - розповіли в ДБР.

Двох нападників, які виявилися працівниками СБУ затримали, третій проходить у справі як свідок.

"Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону", - зазначили в ДБР.

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Затриманим працівникам СБУ найближчим часом буде повідомлено про підозру в заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Нападникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Напад на прикордонників: що відомо

У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.

Згодом стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки України. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.

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Автор: Олександр Топчій