Двох працівників СБУ, які напали на українських прикордонників, побили їх та відібрали табельну зброю, затримали.
Як повідомили в Державному бюро розслідувань, у ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району.
"До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку", - розповіли в ДБР.
Двох нападників, які виявилися працівниками СБУ затримали, третій проходить у справі як свідок.
"Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону", - зазначили в ДБР.
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Затриманим працівникам СБУ найближчим часом буде повідомлено про підозру в заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).
Нападникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Напад на прикордонників: що відомо
- У ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.
- Постраждалі прикордонники перебувають у задовільному стані. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").
- За словами представника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, нападники не мали при собі зброї. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. Захоплену зброю нападники викинули неподалік від місця інциденту, де її й знайшли правоохоронці.
- Згодом стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки України. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.
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