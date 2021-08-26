Попередній рекорд був встановлений у 2003 році / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Вісім українських стронгменів - Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Володимир Рекша, Денис Бережник та Віталій Герасимов - встановили світовий рекорд, протягнувши літак "Мрія" на 4 метри 30 сантиметрів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на аеродромі Державного підприємства "Антонов" в Київській області восьмеро українських стронгменів зрушили з місця та протягнули літак Ан-225 "Мрія" на 4 метри 30 сантиметрів за одну хвилину 13 секунд. Таким чином вони встановили світовий рекорд.

фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Як розповів журналістам представник Книги рекордів України Віталій Зорін, попередній рекорд був встановлений у 2003 році, коли "Мрію" тягнули на значно меншу відстань. "Попередній рекорд був у 2003 році. В його встановленні брав участь теперішній народний депутат, стронгмен Василь Вірастюк. Тоді літак тягнули десятеро спортсменів. Ми вже зв’язалися з Книгою рекордів Гіннеса. Вони готові зареєструвати цей рекорд, але для цього потрібно провести велику бюрократичну роботу як Федерації стронгмену України, так і підприємству "Антонов", оскільки Гіннес цікавлять найменші подробиці: тиск у покришках, залишок пального в баках, атмосферний тиск, кількість опадів (на момент встановлення рекорду чи йшов дощ)", - зауважив Зорін.

фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Слід також зазначити, що заявлена маса літака була 285 тонн, а по факту виявилася на 45 тонн більше.

Читайте такожНайсильніші богатирі України встановили у Кременчуці новий рекорд (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Дмитро Хилюк