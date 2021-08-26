Таку дистанцію вони подолали за одну хвилину 13 секунд.

Вісім українських стронгменів - Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Володимир Рекша, Денис Бережник та Віталій Герасимов - встановили світовий рекорд, протягнувши літак "Мрія" на 4 метри 30 сантиметрів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на аеродромі Державного підприємства "Антонов" в Київській області восьмеро українських стронгменів зрушили з місця та протягнули літак Ан-225 "Мрія" на 4 метри 30 сантиметрів за одну хвилину 13 секунд. Таким чином вони встановили світовий рекорд.

Як розповів журналістам представник Книги рекордів України Віталій Зорін, попередній рекорд був встановлений у 2003 році, коли "Мрію" тягнули на значно меншу відстань. "Попередній рекорд був у 2003 році. В його встановленні брав участь теперішній народний депутат, стронгмен Василь Вірастюк. Тоді літак тягнули десятеро спортсменів. Ми вже зв’язалися з Книгою рекордів Гіннеса. Вони готові зареєструвати цей рекорд, але для цього потрібно провести велику бюрократичну роботу як Федерації стронгмену України, так і підприємству "Антонов", оскільки Гіннес цікавлять найменші подробиці: тиск у покришках, залишок пального в баках, атмосферний тиск, кількість опадів (на момент встановлення рекорду чи йшов дощ)", - зауважив Зорін.

Слід також зазначити, що заявлена маса літака була 285 тонн, а по факту виявилася на 45 тонн більше.

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Автор: Дмитро Хилюк