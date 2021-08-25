На День Незалежності чоловіки зуміли протягти баржу з баркасом, які разом важать 300 тонн.

У Кременчуці богатирі встановили новий рекорд. 24 серпня, у День Незалежності України, силачі вразили своєю витримкою та жагою до перемоги. Чоловіки перетягнули баржу з баркасом.

Про новий рекорд України, який встановили найсильніші богатирі, повідомило видання "Кременчук Today".

Так, у Придніпровському парку Кременчука чоловіки Олег Дудченко, Артем Кашуба, Віктор Маріненко та Михайло Демченко вирішили довести свою силу на практиці. Вони зуміли протягти на 30 метрів величезну баржу та баркас, які разом важать 300 тонн.

Читайте такожРосіянам під час запуску "Кримської платформи" влаштували незвичайний тролінг (фото)Встановлення рекорду стало дивовижним видовищем. На це прийшли подивитись мешканці та гості Кременчука.

На відео можна помітити, що перемога далася силачам не просто. Але вони приклали усю міць та завдяки командній роботі таки встановили новий рекорд. Все це фіксували наглядачі з національного реєстру рекордів України.

Стронгмени отримали документальне підтвердження свого рекорду. Глядачі привітали силачів гучними оплесками.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні створили унікальну гирю, яка вміє кричати "Слава Україні".

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко