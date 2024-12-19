Подоляк зазначив, що чимало бійців йдуть у СЗЧ через дефіцит зброї та невпевненість у її своєчасній доставці.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини великої кількості випадків самовільного залишення частини військовими.

В інтерв’ю для Новини.LIVE він зазначив, що є багато причин такого явища, зокрема, чимало бійців йдуть у СЗЧ через дефіцит зброї та невпевненість у її своєчасній доставці.

Крім того, Подоляк відзначив, що причинами є і проблеми в управлінні на середньому чи більш високому рівні, а також складні соціальні відносини, "тому що три роки працювати в рамках соціальних конструкцій у зоні ведення бойових дій – це дуже складно".

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Подоляк зазначив, що для покращення ситуації необхідно впровадити матеріальні стимули, чіткі зрозумілі виплати та соціальні гарантії для людей, а також відновити для військової вертикалі всю інфраструктуру правоохоронних органів, зокрема, прокуратури та поліції.

СЗЧ в Україні

Раніше анонімний український командир в інтерв'ю польским ЗМІ повідомив, що в Україні кількість дезертирів іноді перевищує кількість загиблих чи поранених захисників. Повертаються з СЗЧ, за словами командира, лише 10% військових.

Народна депутатка України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявляла, що Значна частина випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) обумовлена фізичним та моральним знущаннями у військових підрозділах.

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