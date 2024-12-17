Дезертирів було б менше, якби новачків направляли в підрозділи, де ще є досвідчені ветерани, здатні передати бойовий досвід.

Дефіцит солдатів став критичною проблемою для Сил оборони України. Проблему намагаються вирішувати залученням більшої кількості бойових роботів, але повноцінно замінити людей цим неможливо, пише польська газета Wyborcza.

"Там величезний дефіцит людей і, я думаю, це стосується всіх підрозділів. У тій піхоті, яку я представляю, нестача є критичною", – анонімно сказав виданню один із українських фронтових командирів.

За його словами, нестача людей є однією з головних причин російського просування на фронті в останні місяці. Другою великою проблемою є відсутність добре підготовлених оборонних позицій, що додатково збільшує втрати серед оборонців і зменшує втрати ворога, що наступає.

Відео дня

Оскільки українські солдати виснажені через відсутність заміни, окрім бойових втрат додаються численні випадки самовільного залишення підрозділів. За даними ЗМІ, з січня по жовтень було зареєстровано 100-150 тисяч випадків самовільного залишення підрозділів і дезертирства.

"В окремі періоди кількість тих, хто залишив частину, була більшою, ніж кількість загиблих і поранених. Близько 10% повернулися" – розповідає український командир.

Військовий наголошує, що поповнення мають надходити у війська постійно, а не тоді, коли у підрозділі залишається дуже мало людей. За його словами, окрім базової підготовки у навчальному центрі важливою є передача реального бойового досвіду від ветеранів до новачків безпосередньо у бойовому підрозділі. Саме тому важливо поповнювати новобранцями підрозділи тоді, коли там ще є достатня кількість досвідчених бійців.

Якщо цього не робити, тоді нові солдати "захлинаються вогнем", не чинять опору і тікають з поля бою, каже військовий. Зокрема він навів приклад, коли один поранений росіянин захопив позицію, де перебували троє українських бійців-новачків: тому що лише один з них чинив опір.

Але є й інші приклади, які підтверджують ту саму тезу: передача досвіду напряму від ветеранів є життєво необхідною.

"У нас була ситуація, що ми майже одразу кількох хлопців, які приїхали до нас влітку, відправили на позиції. Але досвідчений солдат був із ними чотири дні, поки його не поранило. Цього було достатньо і згодом вони досить добре виконували завдання самостійно", – розповів офіцер.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна втратила майже половину захоплених територій у Курській області. Росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - у людях, артилерії, машинах - і переключаються з механізованих на піхотні атаки з потужним ефектом.

Також ми розповідали, що російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ, що загрожує оточенню позицій ЗСУ. За даними проекту DeepState, найскладніша ситуація спостерігається в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове.

Вас також можуть зацікавити новини: