'Така реальність': Зеленський розповів, як живуть його діти під час війни

Президент наголосив, що Кирило та Олександра перебувають у Києві, і це приклад для інших українців.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його донька Олександра та син Кирило залишаються у Києві під час повномасштабної війни.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24. За словами президента, діти - це найсильніші українці. Відповідаючи на запитання ведучий Паоло Петрекки, якими для нього були три роки великої війни, Зеленський сказав:

"Як для кожної людини. Президент Зеленський, така ж людина, як і всі наші люди. Нам було непросто. Я дуже поважаю наших людей, які просто молодці. Вони з самого початку війни захищали Україну, свої домівки. Кожен наш дім — це і є наша країна. Дуже важливо, що люди вистояли й показали всьому світу, що борються просто за своє. На полі бою, безумовно, нашими героями є військові, які захищають нас. Але найсильніші українці сьогодні — це наші діти. Вони несправедливо проходять це випробування. Це дійсно страшно, коли ти бачиш, як наші діти дорослішають просто на твоїх очах".

У Володимира та Олени Зеленських двоє дітей — 19-річна Олександра та 11-річний Кирило. Донька здобуває вищу юридичну освіту у Києві, а син - школяр.

Відео дня

"Це моє щастя. Одне з найпозитивніших, що може бути з людиною у житті, це діти. Вони у Києві. Проходять цю війну разом з іншими дітьми. Коли сирени, коли ракетні атаки — вони в школах, в університетах спускаються в бомбосховища. Але це така реальність. Я дуже радий, що вони в Україні. Це приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо ми не бачимо їхніх очей, то тоді виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так, і за свої, але насамперед — за майбутнє наших дітей. І це дуже важливо, що вони є в Україні", - зазначив він.

Сім'я Зеленського - останні новини

Як повідомляв УНІАН, навесні 2024 року президент України Володимир Зеленський відверто розповів про життя своїх дітей під час війни. За його словами, 11-річний син Кирило часто запитує про те, коли закінчиться війна.

Зеленський розповів, що під час повномасштабного вторгнення його діти перебувають в Україні. Вони не виїжджали за кордон, як і більшість українців, попри постійні обстріли росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: