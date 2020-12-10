В СБУ повідомили про підготовку теракту / фото УНІАН
Невідомий повідомив Службі безпеки України (СБУ) про підготовку терористичного акту.
Читайте такожУ Києві в ТРЦ "Глобус" шукали вибухівку: людей вивели на вулицюПро це повідомляє Telegram- канал «Вартові Еспресо».
«На колл-центр СБУ надійшов електронний лист з попередженням про терористичний акт за допомогою саморобного пристрою. Де саме – невідомо», – йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації з цього приводу на цей час немає.
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