В СБУ повідомили про підготовку теракту / фото УНІАН

Невідомий повідомив Службі безпеки України (СБУ) про підготовку терористичного акту.

Читайте такожУ Києві в ТРЦ "Глобус" шукали вибухівку: людей вивели на вулицюПро це повідомляє Telegram- канал «Вартові Еспресо».

«На колл-центр СБУ надійшов електронний лист з попередженням про терористичний акт за допомогою саморобного пристрою. Де саме – невідомо», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації з цього приводу на цей час немає.

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Автор: Катерина Шварц