Одеса отримала чергову поставку кисневих концентраторів, закуплених за кошти міського бюджету. 44 концентратора були закуплені у провідного світового виробника дихальної апаратури – New Life.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає прес-служба.

«Вони є найзручнішими та надійними в експлуатації – саме так їх оцінюють профільні фахівці та лікарі. Раніше ми придбали 203 сучасних кисневих концентратора для наших медустанов – і також за рахунок міської скарбниці. Ще 16 передали нам волонтери, за що я хочу висловити величезну подяку», – сказав Геннадій Труханов.

Концентратори будуть розподілені між міськими лікарнями, де проводиться лікування пацієнтів з COVID-19: 14-в інфекційну лікарню, по 10 концентраторів в МКЛ №1, мкл №10, МКЛ №11. Мер Одеси підкреслив, що сьогодні Одеса – в топі українських міст, які розгорнули таку масштабну роботу із боротьби з COVID-19.

«В першу чергу, це завдяки самовідданості наших медпрацівників. І, звичайно, оперативної реакції міста на зростання захворюваності. З міського бюджету виділяються величезні кошти на дійсно краще обладнання, перепрофілювання відділень у лікарнях відповідно до потреб. І багато іншого», – сказав Труханов.

Крім того, в нинішньому році за кошти міського бюджету для одеських лікарень були придбані 34 сучасних апарати ШВЛ. Всього в стаціонарах міста понад 100 ШВЛ можуть бути використані для лікування COVID-19.

Як раніше повідомлялося, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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Автор: УНІАН