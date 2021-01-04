3 січня вечірній випуск ТСН встановив річний рекорд охоплення аудиторії. Так, новини о 19:30 на «1+1» подивились 4,65 мільйона українців*. Це рекордний результат із січня минулого року.

За комерційною аудиторією випуск також продемонстрував високі показники телеперегляду: рейтинг за аудиорією 18-54 (50+) склав 4.7%, частка - 14.2%. У вечірніх новинах ведуча Наталія Мосейчук розповіла про резонансну ДТП під Львовом, як проводять новорічні свята кияни перед локдауном, як лікують від коронавірусу тих, хто знаходиться у зоні бойових дій. Також у випуску реабілітолог дав поради, як позбавитись «пост-ковідного синдрому» та привести себе у норму після вірусу, а головний санітарний лікар запевнив, що Україна використовуватиме лише перевірені вакцини, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

Окрім того, Наталія Мосейчук розповіла про те, як завдяки ТСН та небайдужим українцям 9-річний Святослав Пішак знову отримав дах над головою. У хлопчика кілька років тому виявили рак крові. Після численних хіміотерапій він пішов на поправку, але у липні родину спіткало горе – їхній будинок із усім майном згорів, і хлопчик із батьками мешкав у старій хаті без опалення. Проект «Здійсни мрію» втілив бажання Святослава прилетіти на останній дзвоник у школу на гелікоптері, щоб привітати сестру, а небайдужі глядачі ТСН та благодійники допомогли зібрати гроші на відбудову згорілого будинку. Закуплені будівельні матеріали, котел і батареї. Зараз ще триває ремонт, планують підключення житлово-комунальних послуг та будуть обживати будинок поступово. У знак вдячності Святослав передав Наталії Мосейчук малюнок, де намалював себе разом із ведучою.

«Святику, дуже хочеться, щоб минулий рік ваша родина забула, як страшний сон. Щоб нова хата була вам у радість, щоб там траплялись тільки хороші події. А ми підстрахуємо», – звернулась до хлопчика Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, 31 грудня 2020 року підсумковий випуск ТСН на каналі «1+1» подивилося 4,3 мільйона телеглядачів*. Рейтинг склав 4,3%, частка – 13,7% за аудиторією 18-54 (50К+). Випуск став лідером слота.

*охоплення за аудиторією 4+ (Україна)

Показники розраховані на основі попередніх даних. Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК; оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом «1+1». Детальніше по показникам та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.

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Автор: УНІАН