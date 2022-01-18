Проектна потужність школи - 200 учнів, на цей час там навчається 224 учні. І це поки що. У перспективі дітей буде більше, розказує директор.

На Рівненщині у селі Млинок Зарічненської ОТГ понад 200 дітей навчаються в аварійній школі.

Як йдеться у сюжеті Суспільного, будівлю Млинківського ліцею збудували ще 60 років тому із залишків розваленої церкви. На сьогодні у ній тріщить дах, фундамент і просідають стіни, всередині немає туалету, водогону, а в частині приміщень відсутнє опалення.

У спортзалі ліцею багато років тому розібрали грубки, тому взимку в приміщенні - зимно. Стеля ледве тримається. Дах давить на центральну стіну та зміщує її, а воду до умивальника носять з криниці.

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"Я жив у цьому селі, виріс у цій школі, вчився у цій школі. Ця школа зроблена зі старих матеріалів, це була розібрана колись церква. Її зруйнували за Радянського Союзу і побудували нам школу. Стіни пішли, ми їх тут же поскручували болтами, постягали, але школа в аварійному стані", - розповідає батько 11 дітей Петро Ошурко, який уже 30 років викладає у школі трудове навчання.

Збудували школу на початку 60 років XX століття, але туалети в приміщенні тоді не передбачили. Тому діти за мінусової температури бігають до вуличних вбиралень.

"Ми вже зверталися, але, оскільки у нас немає приміщення, стоїть питання про будівництво нової школи. Надіюся, що це питання в нас зрушиться з місця. Проектна потужність навчального закладу - 200 учнів, на цей час навчається 224 учні. І це поки що. У перспективі у нас дітей буде більше, - каже директор школи Олександр Касянчик.

На наступний рік очікують, що в школі стане більше на десять учнів. Вже зараз частина батьків возить своїх дітей до сусіднього села Борове.

"У нас перспективне село. Розумієте, в чому справа: у нас народження перевищує смертність. Молоді сім'ї будуються і нікуди не виїжджають. Село росте і росте. А школа в аварійному стані давно", - стверджує староста округу Микола Калюта.

Будувати новий корпус планують поруч зі старим, розповідає депутат облради від округу Іван Калюта.

"Провели експертизу. Висновки експертів: школа в аварійному стані. Зараз другий етап: ми робимо проектно-кошторисну документацію. За якихось років чотири, так плануємо, хочемо, щоб так сталося, школа була побудована. Сучасна, на 300 місць", — розповів депутат.

Місцевий бюджет не зможе "потягнути" таке будівництво, пояснює депутат. Він розраховує на державне фінансування.

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