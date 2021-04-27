В країні уклали шлюб 37 120 пар / фото ua.depositphotos.com
В Україні з початку року зареєстрували в п'ять з половиною разів більше шлюбів, ніж розлучень.
Читайте такожУ Києві скажена лисиця покусала жінкуПро це повідомляють у Міністерстві юстиції України.
Протягом січня-березня в країні уклали шлюб 37 120 пар.
"В п'ять з половиною разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом січня-березня цього року", - йдеться у повідомленні.
Водночас 6 724 українських пар розірвали шлюб.
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