6 724 українських пар розірвали шлюб.

В Україні з початку року зареєстрували в п'ять з половиною разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Читайте такожУ Києві скажена лисиця покусала жінкуПро це повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Протягом січня-березня в країні уклали шлюб 37 120 пар.

"В п'ять з половиною разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом січня-березня цього року", - йдеться у повідомленні.

Водночас 6 724 українських пар розірвали шлюб.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська