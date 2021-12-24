В Україні список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у своєму Facebook.
Він написав, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим. За його словами список професій мало визначати Міністерство оборони.
"Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", - пояснив нардеп.
При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.
"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує", - підсумував нардеп.
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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).
До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.
Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.
Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.
Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.