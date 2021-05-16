16 травня в районі Південного вокзалу у Харкові шляхом підриву демонтували найвищу частину покинутого елеватора.
Подивитися на вибух зібралися близько сотні людей, повідомляє Суспільне.
Вибух пролунав о 10 ранку. Демонтаж минув успішно. Будівля падала в бік спорткомплексу "Локомотив", після чого піднявся стовп пилу. Перед вибухом комунальники перекрили рух вулицею Євгена Котляра.
Зазначається, що елеватор не працює з середини 1990-х років. У майбутньому на цьому місці планується будівництво житлового мікрорайону.
За словами голови правління "Житлобуд-1" Валерія Арутюнова, яка забудує територію, елеватор "не прикрашає місто".
"Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає наше місто. Ми питанням знесення та вибуху саме цієї будівлі займалися місяць", - сказав Арутюнов.
Він додав, що це був не останній підрив. "Позаду стоїть менша будівля. Ми підірвали велику будівлю, а там вже підготуємось і протягом місяця теж підірвемо", - зазначив Арутюнов.
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Що відомо про харківський елеватор
Харківський елеватор - занедбаний комплекс елеватору у Харкові біля Південного вокзалу. Вважається одним із найвідоміших й наймасштабніших занедбаних об'єктів у Харкові. Харківський елеватор функціонував майже століття, але після виведення з експлуатації став одним з найпривабливіших місць для руферів та любителів екстріму в Харкові.
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