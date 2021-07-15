У Черкасах директор міського палацу молоді Олена Петрова нецензурно висловилася про батьків, які дали своїм дітям незвичайні імена.
Про це написав у Facebook колишній секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Він також опублікував скріншот зі скандальним коментарем.
"На мою думку людина з таким світоглядом має піти у відставку. Сподіваюсь, що [заступник міського голови] Анастасія Чубина дасть раду цій горе-керівнику", - написав колишній чиновник.
У коментарі Петрова назвала рідкісні імена х*рнею та "безглуздим поєднанням літер".
"Просто наші імена - то слов'янська класика, а довб***ам треба випендритись... Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами замість того, щоб підтримувати наше", - написала директор палацу молоді.
У Черкаській міськрад вже прокоментували скандальне висловлювання чиновниці. В Департаменті освіти і гуманітарної політики назвали ситуацію неприємною й пообіцяли зробити висновки.
"Незважаючи на те, що Фейсбук є майданчиком для висловлювань приватних, але, оскільки людина є керівником, то ми з нею вже проводимо певну роботу (назвемо її виховною). Відповідні висновки зробимо, в подальшому, я впевнений, таких коментарів не буде", – сказав у коментарі виданню "Прочерк" в.о. голови департаменту Богдан Бєлов.
Примітно, що сама Олена Петрова вже відредагувала свій коментар, прибравши з нього образливі вислови.
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