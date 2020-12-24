Названі найпопулярніші і рідкісні імена, які українці давали своїм дітям в 2020 році.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік організовував фіктивні шлюби іноземців з українками (відео)Про це пише сайт Сьогодні, посилаючись на дані Міністерства юстиції.
Як повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, у статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі, як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.
Серед популярних чоловічих імен наступні: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.
За даними Мін'юсту, серед новонароджених є дівчатка на ім'я Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.
Серед малюків є такі, хто має ім'я Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.
У Мін'юсті зазначають, що дитині може бути дано не більше двох імен.
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