За даними Мін'юсту, серед новонароджених є дівчатка на ім'я Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Названі найпопулярніші і рідкісні імена, які українці давали своїм дітям в 2020 році.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік організовував фіктивні шлюби іноземців з українками (відео)Про це пише сайт Сьогодні, посилаючись на дані Міністерства юстиції.

Як повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, у статистиці серед звичайних жіночих імен лідирують такі, як Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

Серед популярних чоловічих імен наступні: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

За даними Мін'юсту, серед новонароджених є дівчатка на ім'я Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Серед малюків є такі, хто має ім'я Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

У Мін'юсті зазначають, що дитині може бути дано не більше двох імен.

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Автор: УНІАН