Чоловік жінки повідомив, що перед тим, як знепритомніти, вона поскаржилася на різкий головний біль.

У Черкасах медики врятували жінку, у якої серце зупинилося майже на 40 хвилин.

Про це в середу, 28 квітня, повідомила прес-секретар КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧВУ Ірина Назарок у Facebook.

Учора близько 19:30 години в диспетчерську екстреної служби надійшов виклик про те, що 38-річна жінка втратила свідомість і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

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«За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМД. В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, фахово пояснюючи, як правильно та в якій послідовності проводити реанімаційні заходи. Завдяки цим порадам та вказівкам родичі пацієнтки розпочали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади», - йдеться у повідомленні.

Оперативно прибувши на виклик, лікар та фельдшер провели розширені реанімаційні заходи. Після довготривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалось запустити серце жінки.

Дорогою до лікарні у автівці швидкої медики продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень. Зараз паціентка перебуває у Третій Черкаській міській лікарні.

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Автор: Денис Прядко