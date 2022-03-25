На міні-ярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо.

У Києві сьогодні працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах столиці. На ярмарках можна купити картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо.

Про це повідомляють у КМДА.

Зокрема, ярмарки працюють за адресами:

🥕 Голосіївський район: Голосіївський проспект, 116; вул. Лятошинського, 14

🥦 Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31

🥕 Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4

🥦 Шевченківський район: вул. Ружинська, 18

Час роботи міні-ярмарків із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00.

Ніч на 25 березня в Києві пройшла відносно спокійно, хоча лунало кілька сирен. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.

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