У Дніпрі прощаються з очільником Головного космічного центру України
У Дніпрі прощаються з очільником Головного космічного бюро України Олександром Дегтярьовим, який пішов з життя напередодні. Після перенесеного коронавірусу в нього стався інфаркт.
Читайте такожЗавтра Зеленський відвідає Дніпро, щоб попрощатися з гендиректором КБ "Південне"Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Попрощатися з ним зібралися сотні людей. Віддати останню шану прибув і президент України Володимир Зеленський», – говориться у сюжеті.
Що відомо про Олександра Дегтярьова
- 24 листопада помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.
- Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором.
- Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.
- Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.
- 26 листопада у Дніпрі оголошено жалобу.
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