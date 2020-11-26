Віддати останню шану прибув і президент України Володимир Зеленський.

У Дніпрі прощаються з очільником Головного космічного бюро України Олександром Дегтярьовим, який пішов з життя напередодні. Після перенесеного коронавірусу в нього стався інфаркт.

Читайте такожЗавтра Зеленський відвідає Дніпро, щоб попрощатися з гендиректором КБ "Південне"Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Попрощатися з ним зібралися сотні людей. Віддати останню шану прибув і президент України Володимир Зеленський», – говориться у сюжеті.

Що відомо про Олександра Дегтярьова

24 листопада помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.

Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором.

Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.

Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.

26 листопада у Дніпрі оголошено жалобу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН