Таку рекомендацію ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

У гуртожитки Львова рекомендують заселяти лише тих студентів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, про це йшлося на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За інформацією експерта Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології та вакцинопрофілактики Наталії Іванченко, станом на зараз на Львівщині провакциновано понад 420 тисяч осіб.

"Попри те, що зараз ми маємо достатню кількість доз вакцин проти вірусу, стає дедалі важче організовувати людей зробити щеплення. Необхідно розширювати мережу закладів, у тому числі торговельно-розважальних, в яких можемо організувати додаткові центри вакцинації. Окремо зауважу, якщо ми говоримо про конкретну галузь, то закладам освіти рекомендовано розпочинати навчання офлайн лише у випадку вакцинації 80% викладацького складу", - додала вона.

Читайте такожЛяшко пояснив, як в Україні уникнути нової хвилі COVID-19Окрім того, вже з наступного тижня у Львові стартує пілотний проект з вакцинації студентів. Розпочнуть з Національного університету "Львівська політехніка".

"Таку ініціативу запропонував сам виш. Біля них поруч є 10-та міська клінічна лікарня і там можуть провакцинуватися усі студенти, старші 18 років. Насамперед перевагу надаватимуть тим, хто хоче поселятися в гуртожитки. Але змушувати нікого не будуть", - розповіла у коментарі УНІАН Іванченко.

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Автор: Мирослава Бзікадзе