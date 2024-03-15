Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах.

Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті - свідчить перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів "Працівник з України – житло в Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У свою чергу, 20% респондентів зізналися, що проживають у кімнаті самостійно, а кожен п’ятий (19%) ділить кімнату з чотирма людьми. Лише 4% іммігрантів, які працюють у Польщі, проживають у 6-місних кімнатах.

"У 2015-2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були "6-місні", часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися. Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно "сімейні" номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", – коментує результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.

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Цей факт підтверджується й інші результати дослідження. Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність у місці проживання.

Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Чистота є важливим позитивним чинником для 96% респондентів. Також на загальну оцінку місця проживання працевлаштованими українцями впливають сусіди по кімнаті (95%). Серед інших факторів респонденти однаково часто вказували безпечний район (92%), відстань від робочого місця (92%) та можливість проживання з родиною (88%).

Як проводилось опитування

Опитування "Працівник з України – житло в Польщі" проводили з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету. Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.

Українські біженці в Польщі

Близько половини українців, що знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з планами щодо повернення в Україну, проте кількість тих, хто планував залишитися в Польщі, зменшується.

Згідно з опитуванням, 43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом півроку і 10% - протягом року.

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