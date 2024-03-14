Кількість тих, хто планує точно залишатися у Польщі, зменшилася.

Близько половини українців, що знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з планами щодо повернення в Україну, проте кількість тих, хто планував залишитися в Польщі, зменшується.

Такі дані переданого УНІАН досілдження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal. Згідно з опитуванням агенції, 43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом півроку і 10% - протягом року.

У квітні минулого року в агенції проводилося аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.

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"Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей", - сказав засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Євген Кіріченко.

Однак питання щодо мотивації людей повернутися на батьківщину, за його словами, є завданням із зірочкою для українського уряду, і найбільше працювати треба з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні.

В аналітичному центрі також запитали українців, як довго вони знаходяться у Польщі. 36% приїхали до Польщі менше року тому, 25% - знаходяться у Польщі 2 роки. 15% від одного року до двох. 10% сказали, що близько 3-х років. І по 7% припало на 4 і 5 років.

Аналітики звертають увагу на 25% українців, що приїхали у Польщу близько 2 років тому. Зі їхнім припущенням - ця цифра демонструє кількість біженців, які виїхали з України на початку повномасштабної війни. Решта - це люди, які приїжджають до Польщі працювати.

"Що стало ключовим мотивом, який підштовхнув приїхати до Польщі? 30% сказали, що їх приваблює рівень заробітних плат, 27% відчувають небезпеку в Україні, 24% відмовилися відповідати на питання, 10% сказали, що їх переконали друзі і 9% – бажають возз'єднатися з сім’єю", - йдеться у дослідженні.

Українські біженці в Європі: останні новини

Раніше повідомлялося, що в країнах Європейського союзу станом на 31 січня цього року під тимчасовим захистом перебували 4,3 мільйона українців.

За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, частка українських біженців, які впевнені у поверненні додому, скоротилася майже вдвічі порівняно з минулорічними показниками.

Згідно із дослідженням "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", українські біженці все частіше їдуть з Польщі до Німеччини.

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