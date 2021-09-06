Вперше в історії України та Європи забіг проведуть під егідою армії, що воює.

У Києві в неділю, 10 жовтня, відбудеться "Український військовий забіг" (Military Run UA) під егідою Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили в Апараті радників головнокомандувача ЗСУ.

"За ініціативи Збройних сил України вперше в історії України та Європи відбудеться забіг під егідою армії, що воює. Перший "Український військовий забіг" з нагоди 30-річчя ЗСУ. Він має на меті об’єднати суспільство навколо захисників держави, долучити Україну до загальносвітових прогресивних трендів, підвищити довіру до ЗСУ як сучасної відкритої інституції, створити атмосферу свята та піднесеного патріотичного духу, продемонструвати фізичну та моральну силу людини, вшанувати пам’ять полеглих воїнів, культивувати здоровий спосіб життя", - повідомили в апараті радників головнокомандувача.

Захід відкритий для всіх – військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони, ветеранів АТО/ООС, цивільних громадян будь-якого віку, іноземних партнерів.

Благодійний внесок – 200 грн, для учасників бойових дій (АТО/ООС) – 100 грн, для військовослужбовців, які братимуть участь в забігу у складі команд від видів та родів військ (сил) Збройних сил участь безкоштовна.

"Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу родинам учасників бойових дій, які постраждали під час участі в АТО/ООС", - повідомили в апараті.

Учасники забігу стартуватимуть о 8.30 з Маріїнського парку. Вже відкрито реєстрацію на дистанції 5 та 10 кілометрів.

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Автор: Наталія Хаджі