Ошукана клієнтка придбала телефон в кредит.

У Києві в одному з магазинів мережі "Фокстрот" дівчина купила новий iPhone, однак, відкривши упаковку побачила всередині гайки, загорнуті в поліетилен. Обман вона виявила вже після того, як покинула магазин.

Про це сама постраждала написала на своїй сторінці в Facebook.

Клієнтка повідомила, що в той день дуже поспішала і не стала перевіряти покупку в магазині.

Читайте такожУ Росії продають унікальні дві гривні за ціною новенького iPhone (фото)"Я замовила телефон онлайн у кредит. Вчора приїхала за ним в магазин у Дрімтаун. Оформила документи, продавець стояла з коробочкою телефону на стійці видачі товару. Ввечері у мене був поїзд до Одеси і купа справ, які потрібно було зробити скоріше. Я попросила переставити стару сім-карту в новий телефон, на що мені відмовили. Не запропонували включити телефон і перевірити його справність, як це роблять в звичайних магазинах. І до того ж я поспішала. Дуже", - розповіла дівчина.

Відразу після того, як в коробці виявилися тільки гайки, постраждала звернулася на гарячу лінію за допомогою. Дівчину попросили приїхати в магазин для вирішення проблеми, проте пізніше, вже на місці, сказали, що клієнтка винна сама, так як не перевірила телефон при покупці.

Читайте такожСвіт зіткнеться з глобальним дефіцитом iPhone-прогноз"А якщо купити телефон в подарунок, його теж потрібно перевіряти на стійці перед продавцями? Виходить, що моя лояльність до магазину зіграла мені на шкоду і тепер, коли мої плани і мій нормальний сон летять до пекла, треба витирати сльози вибаченнями "Фокстроту", - обурилася дівчина.

Пізніше вона оновила пост і додала, що з нею зв'язалися представники магазину. Дівчині видадуть новий гаджет, а в самому магазині зазначили, що стали жертвою шахраїв і наразі проводять слідчі роботи через подію.

Нагадаємо, у Харкові, в день позачергових виборів міського голови 31 Жовтня, працювали локації, де за фото поруч з виборчою дільницею видавали подарунки.

Серед подарунків були квитки на футбол, каток, знижки у фітнес-клуб, а також учасники конкурсу могли виграти iPhone 13.

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Автор: Екатерина Малюга